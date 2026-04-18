◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）巨人の山瀬慎之助捕手が幼なじみのヤクルト・奥川恭伸投手から一時勝ち越しの適時打を放ったが、逆転サヨナラ負けを喫した。山瀬は今季先発マスクをかぶった４戦すべてで敗戦しており「勝てないので。悔しいですね」と唇をかんだ。「７番・捕手」で先発出場。４回２死一、二塁の第２打席でカウント１―２と追い込まれながらも奥川の高めの直球を振り抜いた。打球は