日本が世界に誇る江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎の半生を描いた舞台作品「ＴｈｅＬｉｆｅｏｆＨＯＫＵＳＡＩ」の日本凱旋（がいせん）公演が１８日、東京・浅草公会堂で行われた。１日限りの昼夜２公演とも約１０００席がほぼ完売。いずれも拍手喝采が鳴り止まないなかでの終演となり、夜公演の後には海外プロデューサーが登壇し、１１月にフランス・パリ郊外で海外公演を行うサプライズが発表された。圧倒的な迫真迫力の