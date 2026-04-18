ペットボトルの｢藤枝の水｣が｢モンドセレクション｣で5回目の｢最高金賞｣を受賞しました。静岡･藤枝市では藤枝の水の品質の良さをアピールするため、2019年度、モンドセレクションに初出品し、翌2020年度に｢水･ソフトドリンク部門｣で初めて最高金賞を受賞、今回5回目の受賞です。この水は、藤枝市水道施設の水源地の地下から採取された天然水で、500ミリリットル入りペットボトル・税込み70円で市役所などで販売されています。