髪と頭皮を同時にケアしたい方に♡韓国発ヘアケアブランドMOEVから、新しいアヌカチンシリーズが登場しました。洗う・補修・香るの3ステップで、毎日のヘアケアをトータルサポート。やさしい使い心地と上質な香りで、心地よいバスタイムを叶える注目シリーズをチェックしてみてください♪ 独自成分アヌカチンの魅力♡ アヌカチンシリーズの核となるのは、イタリア産“アヌカりんご