オリックス戦に先発したソフトバンク・上沢＝みずほペイペイドームソフトバンクが単独首位に立った。上沢は九回1死まで安打を許さず、8回1/3を1安打無失点で2勝目。一回に柳町の2点打で先制、七回に柳田らの4連続適時打で5点を加えた。オリックスは九里を援護できず、連勝が4で止まった。