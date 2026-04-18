三重県が誕生してから4月18日で150年を迎えたことを記念し、50年前に埋めたタイムカプセルが開封されました。三重県庁では18日、1976年に埋められたタイムカプセルが半世紀の時を経て掘り出され、クレーンで地中からゆっくりと引き上げられました。中には、子供たちのおもちゃや教科書のほか、当時の新聞や雑誌なども入っていて、訪れた人たちが手に取りながら思い出にふけっていました。タイムカプセルの中身は今後