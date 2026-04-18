専業主婦といっても、毎日家事や育児で慌ただしく頑張っている人もいれば、子どもはおらず、家事も旦那さんや外注などに任せて楽ができている人もいるのではないでしょうか。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは後者の人の投稿。「楽できる人が勝ち組だと思うんだけど」というタイトルです。『私は旦那に「働かないでいいし家事もやらなくていいよ」って言われてるからやらないのに、母に「家事ぐらいやりなよ？」って言われ