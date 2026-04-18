夫は、浮気がバレてから、家に帰ってこなくなりました。たぶん浮気相手のサヤカのところにいるのだと思います。とにかく帰ってきてほしい。話がしたい。前の私たちを愛していた彼に戻ってほしい……。とにかく夫を取り戻すために、なりふり構わずできる限りのことはしようと思います。夫だって、今は意地になっているだけで、きっと私とカナタに会えば分かってくれるはず……。そう信じたいのです。私はどうしても夫のことを諦めら