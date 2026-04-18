◇パ・リーグソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの上沢直之投手（32）が9回1死まで無安打無失点投球を続けた。史上92人目の快挙まで「あと2人」でオリックス・西川に中前打を浴びたが、ネットでは4球目のファウルが“空振りではないか”と論争が起きた。1ボール2ストライクで投じた4球目のカーブはワンバウンドになったが、西川はスイング。投球はバットの下をくぐったように見