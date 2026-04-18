伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（32）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で第2局が指され、後手・伊藤が126手で勝利した。5番勝負を2勝0敗として3連覇へ王手をかけた。「先手の矢倉に対してバランス良く構えた。中盤以降は決断よく踏み込んでいけたのが、良い方向へいったのかなと思う」戦型は矢倉になった。昼食休憩明けから攻め合いになり、斎藤が57手目、中