◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ東芝2―0エイジェック（2026年4月18日大宮市民）鮮やかな夕映えの空に、東芝・浅野駿吾は高々と右手を掲げた。9回2死。最後の打者を高め直球でニゴロに封じると、感情を爆発させた。「バッター一人、一人に投げることだけを意識して、その積み重ねで完封することができた。公式戦では初めての完封なので、率直にうれしいです」真っ向勝負で相手打線をねじ伏せた。140キロ台中盤