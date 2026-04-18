全日本プロレス１８日・名古屋大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック公式戦で、潮崎豪（４４）が３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３７）を破り、開幕２連勝とした。１１年ぶりとなるＣＣ出場の潮崎は、１２日の初戦で安齊勇馬を下して好発進に成功。この日は昨年１０月にその王座に挑戦し、敗れた宮原と対戦した。試合は序盤から互いに引かず一進一退となる。中盤には場外戦で頭突き、鉄柱攻撃を受けるピ