桜島で爆発 噴煙1600ｍ 噴石9合目まで飛散 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で18日午後8時3分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から1600mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの9合目まで飛散し、中量の噴煙が西に流れています。 桜島の爆発的噴火はことし4回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけてい