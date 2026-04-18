【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の鈴鹿央士が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】「メンノン」ステージトップバッターを飾ったイケメン俳優◆鈴鹿央士、ネクタイスタイルで登場ネクタイスタイルにデニムを合わせた鈴鹿が登場すると、会場からは歓声が上がった。ランウェイを闊歩した後、MCを務め