◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が今季初めてセーブに失敗した。３―２の９回に６番手で登場するも、先頭から２者連続で二塁打を浴びて同点とされた。来日初勝利を目指し６回１失点と熱投した新外国人マタの初白星がここで消滅。なお１死二塁からノーマークで三盗を決められ、最後は１番・長岡にサヨナラの中前適時打を浴びた。試合後は悔しさをにじま