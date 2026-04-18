◆パ・リーグソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）オリックスがソフトバンク・上沢に圧倒された。前日に１８安打１３得点を挙げた打線が沈黙。日本ハム時代から苦手としてきた天敵に、カード別最多の２４勝目を献上した。最大のチャンスは７回。１死から太田が四球で出塁すると、２死後に紅林の三ゴロを栗原が失策し一、二塁とした。だが、続くシーモアが中飛で無得点。突破口を切り開くことはで