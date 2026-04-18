東京の首相官邸前で、憲法改正に反対するプラカードを掲げ抗議集会に参加する人々。（２月２７日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月18日】日本の高市早苗首相は先日の自民党大会で、憲法改正について「時は来た」と述べ、来年の党大会までに改正発議に向けた態勢を整えたいとの考えを示した。戦後日本の平和路線から著しく逸脱する危険な動きであり、戦後国際秩序への公然たる挑戦にほかならない。1947年に施行