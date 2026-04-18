◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月18日みずほペイペイ）オリックスが9回途中まで上沢に無安打投球を許すなど、打線が沈黙して零敗を喫した。前日今季最多の18安打13得点を記録した打線が、嘘のように沈黙。9回1死で西川が中前打を放ち、ノーヒットノーランを免れるのがやっとだった。上沢には日本ハム時代を含め、これでカード別最多の24勝目（9敗）を献上。チームは勝てば単独首位浮上だったが、好機