アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【写真】大きなリボン！天使のようなビジュアルを披露した筒井あやめ筒井は4th SHOW内「An MILLE」のステージに登場。ギンガムチェックのワンピースに身を包み、軽やかにランウェイを歩いた。ステージトップではキュートな笑顔を披露し、観客の視線を引きつ