日本体操協会は18日、体操のアジア選手権（6月・中国）女子代表に15歳の西山実沙（なんばク）や岸里奈（戸田市SC）岡村真（相好ク）杉原愛子（TRyAS）宮田笙子（順大）を選出したと発表した。同じ会場で行われるアジア・ジュニア選手権女子代表に南埜佑芽、藤後七海（以上なんばク）冨岡希咲（アインスク）中島叶夢（レジックスポーツ）小川莉昊（米田功ク）を選出した。