伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（32）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で第2局が指され、後手・伊藤が126手で勝利した。5番勝負を2勝0敗として3連覇へ王手をかけた。「本局は早い段階から苦心、苦労が多かった。伊藤叡王の序盤対策が優れていた」終局後、大盤解説会場に現れた斎藤が振り返った。終局後のインタビューで苦心の一端として語ったのが歩切れ。52