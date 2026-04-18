4月18日、西原商会アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2第31節が開催され、鹿児島レブナイズがバンビシャス奈良と対戦。89－80で勝利を収めた鹿児島が、2大会連続2回目となる「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」への出場権を勝ち取った。 試合は序盤から激しい攻防となる。鹿児島はジョシュ・シャーマや兒玉貴通らの得点で主導権を握り、47－41とリード