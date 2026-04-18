東京ヤクルトスワローズ所属の田口麗斗（30）が4月15日、Xを更新。ファンの投稿にツッコミで反応した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 田口は14日のDeNA戦で5回表に登板し、度会隆輝（23）に打たれ逆転。その後古賀優大（27）の活躍で逆転し降雨でコールドゲームが成立し、勝利