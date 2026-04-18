中国メディアの新浪財経に14日、「中国人は高級ブランドのロゴにもはや執着しない」との指摘を紹介する記事が掲載された。記事はまず、LVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）が発表した2026年第1四半期の業績に言及。それによると、売上高は191億ユーロ（約3兆5800億円）で、前年同期の203億ユーロ（約3兆8000億円）と比べると6％減少した。また、LVMHのセシル・カバニス最高財務責任者（CFO）は投資家向け電話会議の冒頭、地政