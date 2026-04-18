17日（金）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは、ミドルブロッカー（MB）の榮温輝 （24）が2025-26シーズンをもって引退、MBの松平哲平（26）とセッターの森居史和（24）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 引退を発表した榮は鎮西高校出身、2020年のJVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）に