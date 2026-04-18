17日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は、帝塚山大学の三反畑奈々星（22）、芦屋大学の奥出望未（22）と青木優（23）の3選手が入団することをクラブ公式サイトで発表した。 三反畑は163cmのリベロだ。近江兄弟社高校を卒業後に帝塚山大学へ進学。2025年度関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦での優勝に貢献し、ベストリベロ賞にも輝いた。 奥出は167cmのオポジットだ