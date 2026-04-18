モデル・俳優の豊田裕大が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【写真】圧巻…色気をまといながらランウェイを歩く豊田裕大豊田は3rd SHOW内「MEN’S NON-NO Special Stage」のステージに登場。カリスマ感が漂うグレーのセットアップを着用。色気をまといながらランウェイを披露した。『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回