ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、チェアマンを務めるYouTube番組「REAL VALUE」でむかついた人物について語る場面があった。「『REAL VALUE』で一番むかついた人は誰?」と質問されると、堀江氏は「圧倒的にあいつだよ」と#15で登場した「タレントコミュニティ事業」を手がける男性だと即答。その人物が反抗的な態度をみせる