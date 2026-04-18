9回ヤクルト1死三塁、長岡が中前にサヨナラ打を放つ＝神宮ヤクルトが逆転でサヨナラ勝ち。2―3の九回に丸山和の適時二塁打で追い付き、長岡の適時打で勝負を決めた。3番手で1回無失点の清水が3年ぶり白星。巨人は抑えのマルティネスがつかまり、連勝が3で止まった。