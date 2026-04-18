B’zや倉木麻衣らが所属するレコード会社「BZONE」が初プロデュースするゲームオリジナルのガールズバンド「F−272」が7月にワンマンライブでデビューする。1年前からプロジェクトが始動。オーディションを重ねて選抜されたキャラクターとキャストが18日に公開となった。「F−272」はリアルバンドと連動したテレビアニメ作品「ガールズバンドクライ」の公式ゲーム「ガールズバンドクライFirstRiff」に登場する5人組のバ