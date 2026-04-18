「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）広島が昨季からＤｅＮＡ戦７連敗で５位に転落した。これで１６試合を終えて１０敗に到達。新井貴浩監督は先発・ターノックの七回継投の判断に言及した。０−１で迎えた七回は球数が六回までで９４球に達していた先発・ターノックが続投。しかし、先頭から４者連続出塁を許したところで降板した。あとを受けた２番手・斉藤汰も立て続けに適時打を食らう結果となり、このイ