イランの軍事当局は、「ホルムズ海峡の管理は以前の状態に戻った」とする声明を発表しました。イランの軍事当局は18日、イランメディアを通じて声明を出し、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について、「海峡の管理は以前の状態に戻った。軍による厳格な管理下にある」などとし、イランが統制を続けていると主張しました。そのうえで「アメリカがイランを発着する船舶の自由な航行を認めないかぎり状況は変化しない」と強調。アメ