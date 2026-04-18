4月17日、マクドナルドの公式Xが人気格闘漫画『刃牙（バキ）』シリーズとのコラボ画像を複数回投稿。“美少女ヒロイン”をまさかの声優が演じることが明らかになり話題となっている。「近年、様々なコラボなどで話題を提供してきたマクドナルドの公式Xは、17日午前、《バキ恋、はじまる続報を待てッッ！》の一文とともに、1枚の画像を投稿しました。その画像には、バキの主人公・範馬刃牙（はんまバキ）と、人気キャラクターの1