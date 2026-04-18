Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。家族や友人との焼肉やたこ焼きパーティ。楽しいけれど翌日まで残る油のニオイやベタつきがちょっと面倒ですよね。キッチン以外で調理する宿命とはいえ、もっと抑制できれば快適なのに……。今回はその悩みをダイレクトに解決する「CORDLESS PORTABLE HOOD」を体験したレポートをお届けします。翌