ダルベックが3戦連発も1点リード守れず■ヤクルト 4ー3 巨人（18日・神宮）巨人は18日、神宮球場でのヤクルト戦でサヨナラ負けを喫した。1点リードで9回を迎えたが、守護神のライデル・マルティネス投手が乱調だった。3回に佐々木のソロで先制するも、その裏にオスナの犠飛ですぐさま同点に。それでも直後に山瀬の適時打で勝ち越しに成功し、6回にはダルベックが3試合連発となる一発でリードを広げた。しかし7回、ヤクルト打