働きながら子育てをしている友人は、どうしても手が回らない日に備えて、特別なおもちゃや出前を保険として大切にしています。 普段使わないように……そう思っているのはどうやら彼女だけだったようで！？ 面倒くさがりの旦那さんに育児を任せたところ、思った通りの流れになってしまいます。 友人から困った話を聞きました！ 使っちゃったの？