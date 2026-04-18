机の上で寝ることが禁じられた猫大学。そのルールをきっちり守るはずの博士が、なんと机の上でおなかを出してびろーんと横たわっているところを目撃されてしまいました。しかしこれには、『まさかの言い訳』が存在したのです。記事執筆時点で15.9万表示を突破し、「猫界の一休さんか！？」「とっても癒される光景です」といったコメントが寄せられています。 【写真：いつもは机の上に乗らない猫→入りやすいように