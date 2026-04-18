猫が見せる『あなたへの愛情度』を示す5つのサイン これから紹介する5つのサインは、猫からあなたへの「大好きだよ」「信頼しているよ」という気持ちを表してくれているものです。日常生活で見かける行動があるか、ぜひ照らし合わせてみてくださいね。 1.ゆっくりまばたきをする 猫が両目を細めながらゆっくりまばたきをするのは、警戒心が低く安心している状態とされています。野生では「目を閉じる」のは無防備