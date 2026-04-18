ウザ絡みをしてくるパパさんに、猫さんが盛大にブチギレて…？クセ強めなふたりのやりとりが、面白すぎると多くの反響を呼んでいます！ 注目の投稿は記事執筆時点で67万回再生を記録しており、「見事な成敗っぷりに惚れました」「めっちゃブチギレてて草」「もう勘弁してw吹いて咳込んだ」など、1000件を超えるコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパに『ウザ絡み』される凶暴猫→我慢の限界に達した結果…爆