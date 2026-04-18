美麗-Bi-ray-（C）Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 4人組ガールズグループ・美麗-Bi-ray-が18日、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に初出演。新曲「UNBREAKABLE」を初披露した。【写真】美麗-Bi-ray-ガルアワで圧巻パフォ暗転した会場に緊張感が走る中、美麗-Bi-ray-がステージに登場。観客の視線が一斉に集まる中、1曲目として披露されたのは新曲「UNBREA