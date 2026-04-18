１３日、第６回中国国際消費品博覧会に出展したコスメブランド「花西子（フローラシス）」のブース。（海口＝新華社記者／許芸潁）【新華社海口4月18日】中国海南省で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開催され、海外市場で目覚ましい成果を上げている多くの中国企業が集結した。中国ブランドの海外進出は、単なる製品の輸出からブランド構築、販路拡大、体制整備へと徐々に移行しており、その実力で世界中のファンを獲得し