１８日放送のＮＨＫ総合「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」（土曜・この日は午後７時半）では「大谷翔平二刀流誕生〜“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた〜」と題し、もはや伝説となったドジャース・大谷翔平の投打二刀流誕生までの舞台裏に８３分の拡大版で迫った。この日の番組は２０１２年１０月２５日のドラフト会議でメジャー志望を表明していた大谷を日本ハムが強行指名した一幕からスタート。当時、交渉にあたっ