SM ENTERTAINMENT JAPANよりデビューした日本人8人組ガールズグループ・GPPが、5月20日に自身2作目となるデジタルシングル「ATE!」（読み：エイト）をリリースすることが決定した。【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショットGPPは、SM ENTERTAINMENT JAPAN から第1号グループとして昨年12月にデビューしたRINKA、HONOKA、ANAMI、MOMOKA、MIKA、MIA、SARA、LUNAの8人からなる日本人ガールズグルー