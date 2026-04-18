BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演した。【ライブ写真】かっこよすぎる…圧巻のパフォーマンスを繰り広げるMAZZELランウェイトップのステージから登場すると、観客からは大歓声が送られた。「King Kila Game」では、圧倒的な歌唱力とパワフルなパフォーマンスが支える“覇王