前節サンダーランドに0-1で敗れ、ついに降格圏となる18位にまで沈んだトッテナム。まさかの2部降格もあり得る事態となってきたが、降格した場合はどうなってしまうのか。降格した場合は一部タレントを引き抜かれることになるだろうが、それでもトッテナムが抱えている選手たちは豪華だ。タレント的にイングランド2部ならば十分に戦えるだろう。しかしマンチェスター・ユナイテッドなどでプレイしたミカエル・シルベストル氏は、イ