チェルシーの指揮官リアム・ロシニアーは残り6試合でCL出場権を獲得するために、選手たちにエゴを捨てるよう要求した。英『Daily Mail』が報じている。チェルシーは現在6位につけており、5位リヴァプールとは4ポイント差だ。まだ6試合を残しているため、CL出場権を十分に狙える位置にいるが、チェルシーは現在リーグ戦3連敗中。さらにその3試合では0ゴール7失点とここにきて調子を落としている。そして今節はホームに3位のマンチェ