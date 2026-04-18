絶対的な守護神である鈴木彩艶に、2025Ｊリーグ最優秀選手である早川友基。GKには頼もしい2人がいて、大迫敬介、小久保玲央ブライアンなど第3GK候補も複数いる。最終ラインでは板倉滉、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大など負傷者が続出したが、渡辺剛、瀬古歩夢、鈴木淳之介、安藤智哉などが台頭してカバーしてきた。W杯に向けて徐々にケガ人が復帰しており、いまでは誰を選出するか悩ましい贅沢なポジションとなってい