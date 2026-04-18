日本代表の中盤守備的なポジションはダブルボランチが基本で、試合状況によってはアンカー＋インサイドハーフとなる。つまりは2人、もしくは3人で構成され、このポジションの人選についてはこれまでの公式戦、強化試合からある程度は絞れる。遠藤航、鎌田大地、佐野海舟、守田英正、田中碧、藤田譲瑠チマといったところが候補となるはずで、新たな顔ぶれがこの段階から加わることは予想しづらい。キャプテンの遠藤が2月11日の