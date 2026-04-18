森保一監督が日本代表で採用する［3-4-2-1］はウイングバックのところに攻撃的な選手を起用することで、きわめて攻撃的にもシフトできるシステムだ。これまでW杯予選でも本大会でも、ここに三笘薫など本来ウイングの選手を置くことで、日本代表は攻撃的な振る舞いを見せてきた。このWBも含めてアタッカーとして起用できるタレントは豊富で、明らかなストロングポイントの1つと言うことができる。いよいよW杯前の代表ウィークのスケ