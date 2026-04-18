プラット・アンド・ホイットニーは、欧州航空安全機関（EASA）からGTF Advantageエンジン搭載のエアバスA320neoファミリーの認証を取得した。GTF Advantageエンジンは、アメリカ連邦航空局（FAA）から2025年2月、EASAから同10月に認証を取得していた。これにより、量産エンジンの納入や就航に向けた準備が整った。GTF Advantageエンジンにより、離陸推力が4〜8％向上し、飛行時間を最大2倍に延長できる。既存のエンジンと互換性が